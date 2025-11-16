Het is ijskoud in Izegem en de meegereisde uitfans kunnen zich maar moeilijk verwarmen. Pas na 23 minuten speelt Mandel een eerste kans bijeen. D'hondt geeft een gemeten voorzet op het hoofd van Vanvaerenbergh. Die kopt heel mooi naar de rechterbenedenhoek en maakt zo de 1-0 die aanhoudt tot na de rust.

Mandel United begint dramatisch aan de tweede helft. Na een minuut wordt een hoekschop door Verkerken in eigen doel gekopt, waardoor het terug naar af is met 1-1. Nog geen 10 minuten later is D'hondt daar opnieuw met een voorzet. Vervaecke loopt de bal rustig binnen en zorgt zo voor de 2-1.

Bram Lucker, coach van KVK Westhoek reageert: “Ik denk op basis van het spel en de kansen dat Westhoek minstens een punt en misschien wel drie punten verdiend had. Maar dat is voetbal. We zijn er helaas niet in geslaagd om die kansen te concretiseren.”

Mandel United trekt volgende week met 12 op 12 naar de topper tegen KV Diksmuide Oostende.