14°C
Aanmelden
Sport
Izegem Harelbeke

Man­del blijft onge­sla­gen na ver­dien­de zege bij Harelbeke

Whats App Image 2025 11 09 at 18 13 16

In tweede nationale amateurs won Mandel met 1-3 bij Harelbeke. Voor de aftrap was er een minuut stilte voor een overleden steward.

Mandel komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong vua Vanacker (0-1). De bezoekers krijgen niet veel later een strafschop, Desot mist niet en brengt Mandel op een dubbele voorsprong. Na de rust maakt Desot zijn tweede van de wedstrijd is het opnieuw Desot die scoort en zo zijn tweede van de wedstrijd (0-3). Verhaest veeft in de slotfase toch nog de nul van het scorebord voor de thuisploeg en zet zo de 1-3 eindscore op het bord. Met deze overwinning blijft Mandel ongeslagen aan de leiding in het klassement.

Gianni Seeuws
Anneleen Vandamme

Meest gelezen

eli iserbyt
Sport

Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
Vd V Oostkamp 2
Sport

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden