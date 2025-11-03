In tweede nationale amateurs won Mandel met 1-3 bij Harelbeke. Voor de aftrap was er een minuut stilte voor een overleden steward.

Mandel komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong vua Vanacker (0-1). De bezoekers krijgen niet veel later een strafschop, Desot mist niet en brengt Mandel op een dubbele voorsprong. Na de rust maakt Desot zijn tweede van de wedstrijd is het opnieuw Desot die scoort en zo zijn tweede van de wedstrijd (0-3). Verhaest veeft in de slotfase toch nog de nul van het scorebord voor de thuisploeg en zet zo de 1-3 eindscore op het bord. Met deze overwinning blijft Mandel ongeslagen aan de leiding in het klassement.