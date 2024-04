De wedstrijd was een voorproefje voor de finalewedstrijden van de komende weken. Maaseik trok in een spannend duel het laken naar zich toe. Voor Roeselare is het pas de tweede competitienederlaag van het seizoen. Maaseik komt op kop in de tussenstand en lijkt zo, op een speeldag van het einde, op weg naar het thuisvoordeel in de finalewedstrijden.