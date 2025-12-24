Ludo Depoortere liep dit jaar alleen al 6.025 kilometer. Ter vergelijking: topmarathonloper Koen Naert traint ongeveer 7.000 kilometer per jaar. Als zijn berekeningen klopten – en dat deden ze – zou hij vandaag, op eigen bodem in Geluwe, die magische kaap van 100.000 kilometer ronden. “Eigenlijk had ik daar eerst niet bij stilgestaan”, vertelt Ludo. “Eind 2024 zat ik bijna aan 94.000 kilometer. Maar via Facebook zag ik die totalen weer opduiken, en toen dacht ik: hoe mooi zou het zijn om die 100.000 kilometer hier af te sluiten, in mijn hometown Geluwe.”



Ludo was vroeger wielrenner, stopte een tijd met sporten, en begon in 2009 opnieuw – met wandelen. “Ultrawandelen zelfs en daarna kreeg ik de microbe te pakken en ben ik overgeschakeld naar ultralopen.” Hij liep jarenlang kerstcorrida’s en haalde daarbij nog stevige snelheden. “Redelijk vlot, aan zo’n 16 kilometer per uur.”



Zijn strafste prestatie leverde hem zelfs internationale faam op. Ludo was de eerste Belg die de Authentic Phidippides Run succesvol uitliep: 490 kilometer van Athene naar Sparta en terug, in 77 uur. “Dat was mijn beste wedstrijd ooit. Na Korinthe kwam er een klein hondje bij mij lopen. Dat bleef bijna 140 kilometer bij mij, tot vlak voor Sparta. Soms verdween het in de bosjes, maar het kwam altijd terug, zelfs op drie pootjes. Ik heb daar foto’s van, dat is echt gebeurd.”

Het verhaal kreeg een tragisch einde. “Op de terugweg naar Athene lag het hondje dood op de grote baan, overreden door een auto. Ik heb daar verschrikkelijk moeten wenen. Dat was mijn engelbewaarder.”



Met zijn honderdduizendste kilometer op zak is Ludo nog lang niet uitgeblust. Hij droomt nog van deelname aan een wereldkampioenschap en wil ook de Phidippides opnieuw lopen. “Gedaan met lopen, gedaan met leven? Dat zou mooi zijn, maar het mag gerust nog twintig jaar duren", besluit Ludo.