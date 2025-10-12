De Nederlandse Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) heeft de Kermiscross in Ardooie gewonnen. In haar eerste veldrit van het seizoen reed de voormalige wereldkampioene in de slotronde weg van haar concurrentes. Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle finishte als tweede, voor de Nederlandse Inge van der Heijden.
In de tweede ronde kwam er wat afscheiding vooraan met Brand, Norbert Riberolle en Van der Heijden.
Op drie ronden van het einde probeerde Brand het tempo op te drijven, maar pas bij het ingaan van de laatste ronde plaatste ze haar beslissende aanval. Ze bouwde snel een voorsprong uit en kwam solo over de streep.
Met deze overwinning begint Lucinda Brand haar winterseizoen op de best mogelijke manier: met bloemen in Ardooie.
"Geen beter begin van mijn crossseizoen"
"Het begin van mijn nieuw crossseizoen kon niet beter beginnen", lachte de Nederlandse Lucinda brand (Baloie Glowi Lions), nadat ze de Kermiscross van Ardooie op haar palmares gebracht had. "Het was ook de eerste keer dat ik hier reed. Ik kan op die manier ook Ardooie afvinken."
"Ik wist wel dat deze wedstrijd al een tijdje werd georganiseerd, maar om een of andere reden paste die cross nooit echt in mijn programma. Ik kreeg wel enkele keren de vraag of ik geen zin had om af te zakken naar Ardooie; maar dat lukte dus nooit, tot vandaag. Ik ben aangenaam verrast. Het is best een leuke cross. Ideaal ook om met een iets 'kleinere' veldrit aan een nieuw seizoen te beginnen. Loopt het hier niet goed, dan is dat misschien wel minder erg dan in een klassementscross."
Met Otegem en Ardooie telt Vlaanderen maar twee 'onafhankelijke' wedstrijden meer dit seizoen. "Uniek is deze cross wel. Het veldrijden leeft hier nu eenmaal. Knap dat de organisatoren nog zoveel vrijwilligers bij elkaar krijgen om dit uit de grond te stampen. Hier heb je geen dubbele materiaalpost, maar voor de rest zie ik weinig verschillen met de klassementscrossen. Als het in mijn programma past, kom ik hier graag nog terug."