"Het begin van mijn nieuw crossseizoen kon niet beter beginnen", lachte de Nederlandse Lucinda brand (Baloie Glowi Lions), nadat ze de Kermiscross van Ardooie op haar palmares gebracht had. "Het was ook de eerste keer dat ik hier reed. Ik kan op die manier ook Ardooie afvinken."

"Ik wist wel dat deze wedstrijd al een tijdje werd georganiseerd, maar om een of andere reden paste die cross nooit echt in mijn programma. Ik kreeg wel enkele keren de vraag of ik geen zin had om af te zakken naar Ardooie; maar dat lukte dus nooit, tot vandaag. Ik ben aangenaam verrast. Het is best een leuke cross. Ideaal ook om met een iets 'kleinere' veldrit aan een nieuw seizoen te beginnen. Loopt het hier niet goed, dan is dat misschien wel minder erg dan in een klassementscross."

Met Otegem en Ardooie telt Vlaanderen maar twee 'onafhankelijke' wedstrijden meer dit seizoen. "Uniek is deze cross wel. Het veldrijden leeft hier nu eenmaal. Knap dat de organisatoren nog zoveel vrijwilligers bij elkaar krijgen om dit uit de grond te stampen. Hier heb je geen dubbele materiaalpost, maar voor de rest zie ik weinig verschillen met de klassementscrossen. Als het in mijn programma past, kom ik hier graag nog terug."