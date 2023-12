Luc Vanderschommen was jarenlang een vaste waarde onder de lat in de hoogste afdelingen van het voetbal. Hij kwam in 1976 bij Cercle en speelde er vier seizoenen. Hij zakte met Cercle naar tweede klasse maar promoveerde opnieuw het jaar nadien.

Van Cercle trok Vanderschommen, over een jaar AA Gent, naar KV Kortrijk. Daar speelde hij zes seizoenen lang, tot in 1987. Hij beëindigde zijn spelerscarrière bij RWDM en SK Ronse. Als trainer was hij onder meer bij KV Kortrijk actief maar hij kon in 1998 niet verhinderen dat KVK naar tweede klasse zakte.

Vanderschommen was de vaste strafschopnemer onder meer bij KVK. Daardoor scoorde hij maar liefst 22 doelpunten. Geen enkele doelman deed beter.