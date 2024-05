Over de penatlyfout van Mechele heeft Club-doelman Simon Mignolet toch zijn twijfels: "Ik zie gewoon dat er twee jongens vechten voor een bal en dat Brandon net te laat is met z'n voet of met z'n hoofd, dat durf ik zelf niet te zeggen. Maar zo waren er heel veel duels. Die intensiteit is normaal en dat moet je laten doorgaan. Laat ons doorspelen en een verdiende winnaar zoeken en niet via een penalty."

Tegelijk is er bij Mignolet ook het besef dat Fiorentina de betere was, niet enkel op het veld, maar ook op de bank: "Uiteindelijk overleven we nog redelijk lang. Bal op de paal, op de lat en nog een aantal mogelijkheden voor hen. Ik denk wel dat we vanaf morgen heel trots mogen zijn op onze Europese campagne."