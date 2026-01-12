Doelvrouw Lowiese Seynhaeve schittert bij OHL: “Al die Champions League-wedstrijden zijn puur genieten”
In de eerste klasse van het vrouwenvoetbal ontving Essevee Women gisterenavond leider Oud-Heverlee Leuven. OHL is bezig aan een droomseizoen: koploper in de competitie en sterk bezig in de Champions League. Een belangrijke schakel in dat succes is de West-Vlaamse doelvrouw Lowiese Seynhaeve uit Wevelgem en zelf ex-speelster van Essevee.
Het werd een warm weerzien voor de ex-doelvrouw van Essevee, maar op het veld was Leuven meedogenloos. Essevee kon niet op tegen de leider en ging met duidelijke 0-5-cijfers onderuit. Doelvrouw Lowiese Seynhaeve speelt ondertussen voor het tweede seizoen bij OHL en verlengde onlangs haar contract tot 2028. In de nu al historische Champions League campagne ze uit tot één van de uitblinkers bij Leuven. “Het gaat supergoed, veel beter dan ik had verwacht. Ik ging naar OHL met het idee van een plaats op de bank, maar ik heb heel veel vertrouwen gekregen van OHL en de werking hier is echt fantastisch. Ik heb altijd voetbal gecombineerd met een job en ik ben blij dat ik dat nu niet meer hoef te doen, zodat ik me volledig kan focussen op het voetbal.”
Met een achtste finale tegen titelverderdiger Arsenal wacht straks een absolute topper. “We willen vooral genieten van elk moment,” klinkt het bij Seynhaeve. Voor Essevee Women was het verlies pijnlijk, maar ook bijzonder. “We zijn heel trots op wat Lowiese daar bereikt,” zegt speelster Amber Bert. “Ze is nog altijd een beetje van ons.”
Champions League
De Champions League-wedstrijden tegen topploegen als Barcelona, Arsenal en Roma zijn een droom die uitkomt. “Nooit gedacht dat ik daar zou mogen staan,” zegt ze. “We hebben goede resultaten neergezet, ik heb enorm genoten van die wedstrijden en ik hoop dat ik nog meer mag laten zien wat ik in huis heb.”
Met een achtste finale tegen titelverdediger Arsenal wacht straks een absolute topper. "We willen vooral genieten van elk moment," klinkt het bij Seynhaeve. "Al die Champions League-wedstrijden zijn puur genieten. Als we een goede dag hebben, kan er misschien wel iets, maar het zal dan echt een goede dag moeten zijn."
Buitenlandse droom
Over een toekomst in het buitenland is ze duidelijk: “Die droom is er wel, maar alles komt op zijn tijd. Ik zit hier nog altijd supergraag bij OHL. De omkadering is hier echt top, en ik zou enkel vertrekken als het perfecte moment er is en de perfecte ploeg voor mij.”