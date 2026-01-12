Het werd een warm weerzien voor de ex-doelvrouw van Essevee, maar op het veld was Leuven meedogenloos. Essevee kon niet op tegen de leider en ging met duidelijke 0-5-cijfers onderuit. Doelvrouw Lowiese Seynhaeve speelt ondertussen voor het tweede seizoen bij OHL en verlengde onlangs haar contract tot 2028. In de nu al historische Champions League campagne ze uit tot één van de uitblinkers bij Leuven. “Het gaat supergoed, veel beter dan ik had verwacht. Ik ging naar OHL met het idee van een plaats op de bank, maar ik heb heel veel vertrouwen gekregen van OHL en de werking hier is echt fantastisch. Ik heb altijd voetbal gecombineerd met een job en ik ben blij dat ik dat nu niet meer hoef te doen, zodat ik me volledig kan focussen op het voetbal.”

Met een achtste finale tegen titelverderdiger Arsenal wacht straks een absolute topper. “We willen vooral genieten van elk moment,” klinkt het bij Seynhaeve. Voor Essevee Women was het verlies pijnlijk, maar ook bijzonder. “We zijn heel trots op wat Lowiese daar bereikt,” zegt speelster Amber Bert. “Ze is nog altijd een beetje van ons.”