Roeselare heeft zaterdagavond op de twaalfde speeldag in de Lotto Volley League een vlotte thuiszege geboekt tegen Brabo Antwerp. De regerende landskampioen haalde het met 3-0: 25-11, 25-21 en 25-15. Daarmee spoelde het team de uitschakeling in de halve finales van de Beker van eind vorig jaar vlot door. Erik Siksna was goed voor negentien punten, waaronder zeven aces.
Met elf zeges en slechts één nederlaag op de teller zijn de West-Vlamingen stevig leider in de Belgische hoogste klasse. Eerste achtervolger Haasrode Leuven neemt het zondagavond in eigen huis nog op tegen Gent.
Aalst haalde het met 0-3 (23-25, 20-25, 22-25) op bezoek bij Achel. Maaseik had tot slot wat meer moeite dan verwacht met Borgworm, maar uiteindelijk maakten de Limburgers het wel in drie sets af: 25-23, 25-20 en 25-21.