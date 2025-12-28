Met elf zeges en slechts één nederlaag op de teller zijn de West-Vlamingen stevig leider in de Belgische hoogste klasse. Eerste achtervolger Haasrode Leuven neemt het zondagavond in eigen huis nog op tegen Gent.

Aalst haalde het met 0-3 (23-25, 20-25, 22-25) op bezoek bij Achel. Maaseik had tot slot wat meer moeite dan verwacht met Borgworm, maar uiteindelijk maakten de Limburgers het wel in drie sets af: 25-23, 25-20 en 25-21.