Lot­to Vol­ley Lea­gue : Maas­eik neemt in Roe­se­la­re voor­sprong in volleybalfinale

In de eerste wedstrijd van de finale (best of five) om de Belgische volleybaltitel is Maaseik vrijdag met 1-3 gaan winnen bij titelverdediger Roeselare; De setstanden waren 19-25, 25-22, 22-25 en 27-29.

De tweede wedstrijd wordt dinsdag in Maaseik gespeeld. Voor de derde wedstrijd is Roeselare volgende week vrijdag weer gastheer. Daarna volgen eventueel nog duels op dinsdag 12 (in Maaseik) en vrijdag 15 mei (in Roeselare)

Roeselare en Maaseik gaan allebei voor een zeventiende landstitel, voor Roeselare zou het al de zesde op rij zijn. Maaseik staat al droog sinds 2019. De Belgische kampioen komt volgend seizoen in de Champions League uit, de vicekampioen in de CEV Cup.

