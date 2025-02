Zondag staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma, waar naast Livyns ook Alec Segaert aan de start verschijnt. Segaert maakt er zijn debuut op Vlaamse bodem na een sterke prestatie in de Tour du Var.

"Uit voorzorg is hij daar niet gestart in de tweede wedstrijd, maar zijn eerste koers was echt goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij in Kuurne present zal tekenen in de eerste rijen. Iedereen verwacht veel van hem, maar we proberen die druk weg te nemen," zegt Maes.

"Je mag niet vergeten dat hij nog in volle ontwikkeling zit en ook zware studies combineert. Hij is een renner die we de komende twee à drie jaar volledig op het voorplan verwachten, maar we gaan geen druk zetten om dat dit jaar al te doen." Vorig jaar eindigde Segaert als 53ste in Kuurne, maar won hij een week later wel in Deux-Acren.