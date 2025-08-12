Een kopgroep van 16 rensters bleef lange tijd samen tijden, maar op 20 kilometer van de finish trokken Lotte Claes en Marthe Truyen er met twee vandoor. Al snel reden ze een halve minuut voorsprong bij elkaar.

Wat leek uit te draaien op een titanenduel, kreeg een dramatische wending enkele kilometers voor het einde: Claes ging in een scherpe bocht onderuit. Truyen aarzelde niet en liet haar metgezel achter zich. Ondanks een verdienstelijke poging om nog terug te keren, kwam Claes in de slotfase dichtbij, maar was het uiteindelijk de jonge Truyen die solo over de meet reed. Voor haar is het al de tweede Belgische graveltitel.