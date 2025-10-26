16°C
Loting Cro­ky Cup: Union — Zul­te Ware­gem en OHL — Club in acht­ste finales

Zulte Waregem

Bij de loting voor de achtste finales van de Beker van België is donderdagavond in Gent een duel tussen Union Sint-Gillis en Zulte Waregem een van de blikvangers. Club Brugge moet op bezoek bij OH Leuven. 

Beerschot, de enige niet-eersteklasser bij de laatste zestien, ontvangt La Louviëre. Bekerhouder RSC Anderlecht trekt naar Genk. Dender neemt het op tegen Standard, Antwerp tegen Sint-Truiden, Cercle Brugge tegen AA Gent en Charleroi tegen KV Mechelen.

De achtste finales worden dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 december gespeeld.

