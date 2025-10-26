Loting Croky Cup: Union — Zulte Waregem en OHL — Club in achtste finales
© Belga
Bij de loting voor de achtste finales van de Beker van België is donderdagavond in Gent een duel tussen Union Sint-Gillis en Zulte Waregem een van de blikvangers. Club Brugge moet op bezoek bij OH Leuven.
Beerschot, de enige niet-eersteklasser bij de laatste zestien, ontvangt La Louviëre. Bekerhouder RSC Anderlecht trekt naar Genk. Dender neemt het op tegen Standard, Antwerp tegen Sint-Truiden, Cercle Brugge tegen AA Gent en Charleroi tegen KV Mechelen.
De achtste finales worden dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 december gespeeld.
Belga