In een rematch tegen de Slovaak Paradeiser sloeg de Belg in de tweede ronde genadeloos toe. Een kniestoot, gevolgd door een rake elleboog besliste de wedstrijd. Keita is nu Europees kampioen bij de veder- en de lichtgewichten. Keita hoopt nu op een kans in de UFC, de Amerikaanse grote broer van deze competitie. Door zijn overwinning - op z'n 27ste verjaardag - mag hij wel 300.000 euro bijschrijven op zijn bankrekening.