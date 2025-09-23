Het Long Course Weekend valt duidelijk in de smaak als haalbaar alternatief voor een Iron Man. Want de disciplines zijn gespreid over drie dagen. Vrijdag zwemmen, zaterdag fietsen en op zondag volgt nog het loopnummer

En het is een menukaart waar je zelf je programma kan samenstellen. Je kan alle drie de sporten doen. Je kan er twee van de drie doen, je kan er eentje doen, op de afstand die je wil. Iedereen verschijnt dus aan de start met een eigen doel.