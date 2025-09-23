Long Course weekend in Nieuwpoort groeit uit tot een volwassen evenement
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het Long Course Weekend in Nieuwpoort is een evenement dat wint aan populariteit. Wat meesurfend op de golven van extreme sporten, maar dan in de haalbare variant. Een triatlon, die kent u. Zwemmen, fietsen en lopen. Maar in het Long Course Weekend gaat dat over drie dagen. Het concept ontstond in Wales en heeft nu al edities in heel wat verschillende landen.
We zijn in 2021 gestart met 1250 atleten, dit weekend verwelkomen we er 8000. Volgend jaar gaan we resoluut voor de 10.000.
Het Long Course Weekend valt duidelijk in de smaak als haalbaar alternatief voor een Iron Man. Want de disciplines zijn gespreid over drie dagen. Vrijdag zwemmen, zaterdag fietsen en op zondag volgt nog het loopnummer
En het is een menukaart waar je zelf je programma kan samenstellen. Je kan alle drie de sporten doen. Je kan er twee van de drie doen, je kan er eentje doen, op de afstand die je wil. Iedereen verschijnt dus aan de start met een eigen doel.