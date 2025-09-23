20°C
Long Cour­se week­end in Nieuw­poort groeit uit tot een vol­was­sen evenement

Het Long Course Weekend in Nieuwpoort is een evenement dat wint aan populariteit. Wat meesurfend op de golven van extreme sporten, maar dan in de haalbare variant. Een triatlon, die kent u. Zwemmen, fietsen en lopen. Maar in het Long Course Weekend gaat dat over drie dagen. Het concept ontstond in Wales en heeft nu al edities in heel wat verschillende landen.

We zijn in 2021 gestart met 1250 atleten, dit weekend verwelkomen we er 8000. Volgend jaar gaan we resoluut voor de 10.000.

Matthias Lievens, Organisator

Het Long Course Weekend valt duidelijk in de smaak als haalbaar alternatief voor een Iron Man. Want de disciplines zijn gespreid over drie dagen. Vrijdag zwemmen, zaterdag fietsen en op zondag volgt nog het loopnummer

En het is een menukaart waar je zelf je programma kan samenstellen. Je kan alle drie de sporten doen. Je kan er twee van de drie doen, je kan er eentje doen, op de afstand die je wil. Iedereen verschijnt dus aan de start met een eigen doel.

Wout Bernaert
Triatlon

