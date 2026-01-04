Aanmelden
Lisa Maes pakt zil­ver op BK veld­rij­den bij juniores

Lisa Maes

Lisa Maes (17) uit Aatrijke pakte vandaag een zilveren medaille op het BK veldrijden in Beringen. Maes werd tweede na Liese Guens. 

Ik had nooit gedacht dat mij dit zou lukken, zeker als ik terugkijk op het begin van het seizoen. Toen leek het wel alsof ik achteruit reed in plaats van vooruit”, zegt Lisa na haar wedstrijd. Op het verraderlijke en besneeuwde parcours werd ze knap tweede. 

Het is al de tweede keer dat Maes een medaille behaalt op het BK. Bij de tweedejaars nieuwelingen behaalde ze ook al zilver. 

Gianni Seeuws

