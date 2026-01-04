Ik had nooit gedacht dat mij dit zou lukken, zeker als ik terugkijk op het begin van het seizoen. Toen leek het wel alsof ik achteruit reed in plaats van vooruit”, zegt Lisa na haar wedstrijd. Op het verraderlijke en besneeuwde parcours werd ze knap tweede.

Het is al de tweede keer dat Maes een medaille behaalt op het BK. Bij de tweedejaars nieuwelingen behaalde ze ook al zilver.