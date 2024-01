Limburg is al van bij de start niet onder de indruk van de thuisfans in Kortrijk. Na enkele minuten staat het 2-8 voor. Kortrijk schakelt een versnelling hoger, maar dat mag niet baten. Ook het tweede en derde quarter brengen geen beterschap. Limburg domineert en pas in de laatste 10 minuten vindt Kortrijk z’n ritme terug. Het lijkt nog spannend te worden na een driepunter van Burton, maar Limburg houdt het hoofd koel en trekt zonder problemen de wedstrijd naar zich toe. 70-80 is de eindstand.

“Gewoon jammer dat we de match niet met de juiste mentaliteit en energie zijn gestart. In de tweede helft hebben we teruggevochten en wat karakter getoond, maar tegen zo’n ploeg is dat heel moeilijk op zo’n moment”, zegt coach Christophe Beghin.