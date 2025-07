Liam Van Bylen (Lotto Development Team) heeft zich zondag in het West-Vlaamse Rollegem na 177,1 kilometer (elf ronden) tot Belgisch kampioen bij de U23 gekroond. De twintigjarige was de snelste in een massasprint. Hij liet Sente Sentjens, de kampioen van vorig jaar, en Joppe Heremans achter zich.