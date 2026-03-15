Alleman en zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek finishten als elfde en gaven door de lekke band van de Belgische marathonkampioen 2:51 toe op de ritwinnaars, de Nieuw-Zeelander Sam Gaze en de Duitser Luca Schwarzbauer. Gaze is een renner van het Belgische Alpecin-Premier Tech, maar vormt in deze Cape Epic een gelegenheidsduo met Schwarzbauer onder de vlag van Canyon.

De Zuid-Afrikaanse geletruidragers Matthew Beers en Tristan Nortje finishten in het spoor van Gaze en Schwarzbauer als derde, en blijven nipt op kop van het klassement, met twee seconden voorsprong op de Italianen Simone Avondetto en Luca Braidot. Alleman en Stosek zakken een plaats. Ze zijn nu zevende, op 4:56.

De 'Tour de France van het mountainbiken' duurt in totaal acht dagen. Na de proloog van zondag en de eerste twee marathonritten in Montagu wacht morgen/woensdag een transferetappe naar Greyton, goed voor maar liefst 140 kilometer.