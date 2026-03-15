16°C
Aanmelden
Sport
Wielsbeke

Lek­ke band slaat Wout Alle­man terug in twee­de rit

Archiefbeeld

Daags na zijn ritzege heeft Wout Alleman (Buff BH) uit Wielsbeke dinsdag bijna drie minuten verloren in de tweede marathonetappe van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de belangrijkste rittenwedstrijd voor mountainbikers van het seizoen. Dat was het gevolg van een lekke band.

Alleman en zijn Tsjechische ploegmaat Martin Stosek finishten als elfde en gaven door de lekke band van de Belgische marathonkampioen 2:51 toe op de ritwinnaars, de Nieuw-Zeelander Sam Gaze en de Duitser Luca Schwarzbauer. Gaze is een renner van het Belgische Alpecin-Premier Tech, maar vormt in deze Cape Epic een gelegenheidsduo met Schwarzbauer onder de vlag van Canyon.

De Zuid-Afrikaanse geletruidragers Matthew Beers en Tristan Nortje finishten in het spoor van Gaze en Schwarzbauer als derde, en blijven nipt op kop van het klassement, met twee seconden voorsprong op de Italianen Simone Avondetto en Luca Braidot. Alleman en Stosek zakken een plaats. Ze zijn nu zevende, op 4:56. 

De 'Tour de France van het mountainbiken' duurt in totaal acht dagen. Na de proloog van zondag en de eerste twee marathonritten in Montagu wacht morgen/woensdag een transferetappe naar Greyton, goed voor maar liefst 140 kilometer.

Belga

Meest gelezen

Memorial Tuur Hancke 1
Sport

Bekijk: reportage over eerste editie Memorial Tuur Hancke
KVK foto 1
Sport

KV Kortrijk pakt in extremis drie punten en stelt zo feestavond veilig
KV Kortrijk foto 1
Sport

Supporters van KV Kortrijk maken er een ware feestavond van

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kimmer Coppejans

Kimmer Coppejans uit Oostende gaat naar de tweede ronde
Brugse jonkies treffen Atlético Madrid in kwartfinales

Pieter coolman 1 foto knack roeselare

Clubicoon Pieter Coolman (36) stopt na dit seizoen bij Knack Volley Roeselare
AA Gent rouwt om fan die onwel werd voor thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem

112 BB LINKS duponttweede

Oeps! Timothy Dupont juicht, maar dan blijkt andere renner hem voor te zijn
Cape Epic : Wout Alleman wint met Tsjech Martin Stosek eerste marathonetappe
Aanmelden