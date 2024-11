Op de negende speeldag in de BNXT League hebben koplopers Oostende en Kortrijk zaterdag geen steek laten vallen. Oostende zette Zwolle met 108-81 (rust: 58-43) opzij. Met 22 punten, vier rebounds en acht assists was Davion Mintz daarbij de uitblinker. Kortrijk ging met 82-91 (rust 40-45) winnen in Bergen.