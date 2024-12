In het begin gaat het goed op en neer, zonder doelpunten. Daarna neemt Rumbeke het heft in handen en versiert het een penalty. Devacht zet hem om, 0-1 voor de bezoekers. Boezinge wordt wakker en gaat zelf terug vol in de aanval. Vlak voor rust scoort Sohier de gelijkmaker. Ruststand 1-1.

In de tweede helft gaat de bal opnieuw op de stip voor Rumbeke, deze keer mist Devacht zijn strafschop. Het blijft 1-1. Vijf minuten later is het prijs aan de overkant, Maerten kopt de 2-1 tegen de touwen. De thuisploeg op voorsprong.

Rumbeke gaat daarna op zoek naar nog een punt en het is Timmerman die alsnog de gelijkmaker kan scoren. Elk een punt en zo blijft het verschil tussen de twee ploegen vijf punten.