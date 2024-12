De verdediging van Harelbeke heeft een slechte dag. Jens Naessens kan een eerste fout niet afstraffen, maar na een halfuur is het wel prijs. Aan het halfuur speelt Vandenbroucke verkeerd in, Beyens met de 0-1. Harelbeke raakt amper onder de druk uit, Yagan is de enige die kan dreigen in de eerste helft. Kort voor de rust gaat Bailly onnodig dribbelen en verliest de bal. Net voor de rust scoort Naessens de 0-2.