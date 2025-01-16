4°C
Leen­dert Des­met zes­de met Bel­gisch record op 400 meter vrij op Deaflympics

Leendert desmet

Leendert Desmet uit Veldegem is vanmorgen zesde geworden in de finale van de 400 meter vrije stijl op de Deaflympics in Tokyo. Dat zijn de Olympische Spelen voor doven en slechthorenden.

Desmet had zich gekwalificeerd vcoor de finale met de zesde tijd van alle deelnemers. De 18-jarige Veldegemnaar zwemt in baan 2 onderaan het scherm met de zwarte badmuts. Halfweg ligt hij voorlaatste, maar hij kan toch nog een plaatsje goedmaken en eindigt zo op de zesde plaats. 

Een knappe prestatie, want Desmet had vooral gehoopt om in Tokyo een finale te kunnen zwemmen. Bovendien verbetert hij zijn eigen nationaal record met meer dan een seconde tot 4:10:20.

De redactie
Zwemmen

