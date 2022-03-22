7°C
Torhout

Leen­dert Des­met sluit Deaf­lym­pics af met nieuw Bel­gisch record

Leendert Desmet heeft de Deaflympics in Tokyo afgesloten met een vierde plaats op de 1500 meter vrije stijl. De Torhoutse zwemmer deed dat in een nieuw Belgisch record, zijn tweede op deze Olympische Spelen voor doven.

Het was al de vierde keer dat Desmet een finale mocht zwemmen op de Deaflympics. In de reeksen had hij de derde tijd laten noteren, in de finale deed hij daar nog eens 15 seconden vanaf. Met die tijd werd hij vierde, net als op de 800 meter vrije slag. De zwemmer van Thor kan op een geslaagde campagne terugkijken met ook nog een finales op de 200 en 400 meter vrije slag, en 2 Belgische records.

De redactie
Deaflympics

