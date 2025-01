Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) heeft vrijdag in Koksijde de Vlaamse Duinencross op zijn naam geschreven, dat is de zesde manche van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee. Joran Wyseure was eerste West-Vlaming op de vijfde plaats. Belgisch kampioen Eli Iserbyt was zesde.