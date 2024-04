Gilles Borra is de uittredende provinciale kampioen bij de eliterenners zonder contract. De Diksmuideling kan zijn prestatie van vorig jaar niet herhalen, hij wordt vijfde. Dan doet Lars Van Coppenolle uit Oostkerke bij Damme beter. Hij is een ploeggenoot van Borra en werd vorig jaar in Glasgow nog wereldkampioen Grand Fondo.

Hardrijden kan hij duidelijk als de beste. Van Coppenolle duikt als eerste onder de 27 minuten: 26 minuten 38 seconden. Daar zullen velen de tanden op stuk bijten. Robin Rosseeuw doet een verdienstelijke poging, hij zal derde worden. Anthony Debuy van Dovy Keukens is ook een geslepen concurrent. De oud-winnaar in Baliebrugge haalt het net niet: zeven seconden trager dan Van Coppenolle, de nieuwe provinciale kampioen.