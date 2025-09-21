Aanmelden
Sport
Oostende

Lands­kam­pi­oen Oos­ten­de opent sei­zoen met zege tegen Lim­burg United

Oostende Limburg

Belga

Oostende heeft zaterdagavond de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, met een positieve noot geopend. De landskampioen haalde het op de openingsspeeldag in eigen huis van Limburg United met 97-85.

De Amerikaanse bezoeker Jalen Blackmon kroonde zich met maar liefst 34 punten tot topschutter van de partij en ook zijn Belgische ploeggenoot Jonas Delalieux maakte 21 punten bij Limburg United. Toch was het onvoldoende om de zege naar Limburg mee te nemen. De Amerikanen Silas Melson (18 ptn) en Max Fiedler (14 ptn, 13 rebounds) gidsten de thuisploeg naar de overwinning.

