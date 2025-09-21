De Amerikaanse bezoeker Jalen Blackmon kroonde zich met maar liefst 34 punten tot topschutter van de partij en ook zijn Belgische ploeggenoot Jonas Delalieux maakte 21 punten bij Limburg United. Toch was het onvoldoende om de zege naar Limburg mee te nemen. De Amerikanen Silas Melson (18 ptn) en Max Fiedler (14 ptn, 13 rebounds) gidsten de thuisploeg naar de overwinning.



