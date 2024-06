Op een zonnige vakantie is het vast een bekend gezicht, de opblaasbare hindernissenparcours in het open water. LAGO Brugge Olympia en zeescouts De Boekaniers halen de sport nu naar West-Vlaanderen voor een Belgisch kampioenschap.

Aanmoedigen om meer te sporten

Bedoeling is dat de deelnemers individueel of in groep zo snel mogelijk een uitdagend hindernissenparcours van 50 meter afleggen op het water. "Met dit plezant Belgisch kampioenschap, op een parcours dat tot de verbeelding spreekt, hopen we de jeugd aan te moedigen om meer te bewegen en te sporten”, zegt Hans Vanpoucke, centrummanager van LAGO Brugge Olympia.

Helemaal nieuw is het niet, want het kampioenschap is gebaseerd op de populaire Amerikaanse tv-programma 'Wipeout'. Kandidaten moeten daar net als bij Wiggle Bridge zo snel mogelijk een obstakelparcours afleggen. Liefst zonder daarbij in het water te vallen.

Zo pijnlijk als in Amerika wordt het wel niet. In Wipeout krijgen de deelnemers rake klappen van bewegende obstakels, maar in LAGO Brugge houden ze het op een uitdagend parcours met luchtkussens.

Iedereen is welkom om deel te nemen, van kinderen tot ouderen en groepen. Niet enkel de snelste teams en individuen, maar ook de grootste groep én het team met de leukste naam valt in de prijzen. Het evenement loopt nog tot zondag en de winnaars worden maandag 3 juni bekendgemaakt.