Trainer Sven Vandenbroeck beleefde een emotionele avond. De man die de club weer op de rails kreeg, zag zijn ploeg niet alleen promoveren, maar ook nog de titel pakken in de slotminuten van het seizoen. “Geweldig. Je hoopt op promotie, dat was het doel. Maar dan krijgen we er op het einde ook nog de titel bij. Dit is wat we wilden en waar we maandenlang hard voor gewerkt hebben.”

Tijdens de wedstrijd was de situatie lang onduidelijk. “We kregen de scores van RWDM niet volledig mee, dus wisten we niet zeker wat er aan het gebeuren was.” Vandenbroeck benadrukt het collectieve karakter van het succes. “De groep is blijven geloven, ook na een moeilijke eerste seizoenshelft."