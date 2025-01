Met zijn elfde seizoen bij KVK, is Himpe al een bekend gezicht in de jeugd van de club. Zijn talent viel op bij de beloften, waar hij zijn potentieel meermaals toonde. Op 26 december maakte hij zijn debuut in de Jupiler Pro League tijdens de wedstrijd tegen Charleroi, waarmee hij zijn belofte volledig inloste.

Het profcontract dat Himpe heeft ondertekend bij KVK loopt tot juni 2027, met een optie voor een extra seizoen. Hiermee bevestigt de club het vertrouwen in hun jeugdtalent en kijkt men uit naar de verdere ontwikkeling van de jonge spits binnen het eerste team.