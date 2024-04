Op de laatste speeldag stonden Westhoek en Hamme samen aan de leiding van het klassement in de derde amateursklasse. Westhoek had al een wedstrijd meer gewonnen, dus de opdracht was eenvoudig: het even goed doen als Hamme.

Na een verre bal van Lorthiois voor Guenoune was de 1-0 na vier minuten al geklaard. In de tiende minuut kan Gaillez na een hoekschop de 2-0 binnenkoppen.

Vijf minuten voor het affluiten kan Lyase toch een 2-1 scoren, maar meer wordt het niet meer. KVK Westhoek kan zegevieren en promoveert naar tweede amateur.