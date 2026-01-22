Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Gisteravond speelden KVDO en Lebbeke een topper. Het zijn namelijk de twee dichtste achtervolgers op leider MandeI United. KVDO won heel overtuigend, met maar liefst 5-0 en komt voorlopig op gelijke hoogte met Mandel, dat deze namiddag nog speelt op het veld van Gullegem.
KV Diksmuide Oostende stond met een enorme gretigheid tussen de lijnen. Al heel snel werd het 1-0. Een voorsprong die snel verdubbeld werd. Vier minuten na de openingsgoal legde Beuckels de 2-0 al binnen.
En het ging van kwaad naar erger voor de bezoekers. Beuckels, hij opnieuw, bezorgde Oostende na amper 20 minuten al de driedubbele voorsprong.
Doelpuntenfeest
De bezoekers wilden er in de tweede 45 minuten toch nog iets van maken, maar het bleef Oostende dat de lakens uitdeelde. De mensen in het stadion kregen waar voor hun geld met ook in de tweede helft twee doelpunten.
Voor Oostende is het een ideaal statement. Volgend weekend trekt het naar Mandel.