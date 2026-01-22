KV Diksmuide Oostende stond met een enorme gretigheid tussen de lijnen. Al heel snel werd het 1-0. Een voorsprong die snel verdubbeld werd. Vier minuten na de openingsgoal legde Beuckels de 2-0 al binnen.

En het ging van kwaad naar erger voor de bezoekers. Beuckels, hij opnieuw, bezorgde Oostende na amper 20 minuten al de driedubbele voorsprong.

