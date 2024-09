KV Diksmuide Oostende neemt meteen de wedstrijd in handen, maar het is toch 20 minuten wachten op gevaar. Dio Santens komt de 16 binnen, hij wil voorzetten, maar Simon Verlinde steekt er z'n hand voor en zo krijgt de thuisploeg een strafschop. Kapitein Aaron Vandendriessche zet hem om en zorgt voor de 1-0.

In de tweede helft zorgt Cromheecke vanop hoekschop voor 2-0. Enkele minuten later is het Cottignie die de eindstand op het bord zet, op aangeven van Vandergunst. 3-0 en drie punten voor de thuisploeg. Het is de tweede overwinning voor de fusieploeg, die zo opschuift in het klassement.