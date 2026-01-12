Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de tweede amateurklasse heeft KVDO zondagavond de derby tegen RC Harelbeke gewonnen met 1-0. Beide ploegen creëerden kansen, maar doelpunten vielen er pas in de slotfase.
Harelbeke begon fel en kreeg enkele grote kansen, maar doelman Galens hield zijn netten schoon. KVDO had balbezit, maar kon weinig dreiging ontwikkelen tot de 89ste minuut, toen een lichte duwfout een penalty opleverde. Musayev zette de thuisploeg vanaf de stip op 1-0.
KVDO klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats in de rangschikking, terwijl Harelbeke zesde blijft.
Eddy D'Hespeel
Anneleen Vandamme