De bezoekers begonnen zonder hun geschorste coach Dieter Vandendriessche en zijn assistent, maar dat hield KVDO niet tegen.

Op het halfuur trapte Willem Broes een strafschop feilloos binnen: 0-1. Net voor rust kon KVDO de voorsprong nog vergroten, maar Torhout-doelman Dezutter redde knap op pogingen van Vanhaecke en Vandenschrick. Na de pauze kwam Torhout terug in de match. Diongue zette voor, Dekuyper rondde af: 1-1. Maar lang konden de thuisfans niet genieten. Een verre ingooi belandde bij Vandenbussche, die hard uithaalde: 1-2. KVDO rook bloed en besliste de partij helemaal na een corner van D’Haese. Musayev kopte binnen: 1-3, meteen ook de eindstand.

De Kustboys trekken met een delirium huiswaarts en boeken zo hun tweede zege van het seizoen.