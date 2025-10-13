Het eerste doelpunt wordt pas gescoord in de tweede helft. Het is even wachten op KVDO totdat Hoornaert diep wordt gestuurd. Hij gaat voorbij zijn man en zet voor. Vanhaecke duwt binnen en maakt zo de 1-0.

Westhoek reageert meteen. Keita steekt Salouani diep, hij kapt naar zijn rechter en trapt de 1-1.

In de slotminuten krijgt de thuisploeg nog een corner. Willemyns duikt op in de eerste zone en kopt binnen. 2-1 voor de thuisploeg. KVDO wint zo voor de vijfde keer dit seizoen.