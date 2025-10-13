15°C
Diksmuide

KVDO klimt naar gedeel­de twee­de plaats na late zege in derby

KVDO Westhoek

In tweede nationale stond er gisterenavond een West-Vlaamse derby op het programma. KVDO, vierde in de stand, ontving streekgenoot Westhoek die zesde staat. Een spannende wedstrijd met als inzet een plekje voorin het klassement. KVDO maakte het waar met 2-1 en staat zo op een gedeelde tweede plaats in het klassement.

Het eerste doelpunt wordt pas gescoord in de tweede helft. Het is even wachten op KVDO totdat Hoornaert diep wordt gestuurd. Hij gaat voorbij zijn man en zet voor. Vanhaecke duwt binnen en maakt zo de 1-0.

Westhoek reageert meteen. Keita steekt Salouani diep, hij kapt naar zijn rechter en trapt de 1-1.

In de slotminuten krijgt de thuisploeg nog een corner. Willemyns duikt op in de eerste zone en kopt binnen. 2-1 voor de thuisploeg. KVDO wint zo voor de vijfde keer dit seizoen.

Thomas Van Poucke
Siel Vandorpe

