Voor Pierre is KVDO geen onbekende ploeg. Hij doorliep er de jeugdreeksen en tekende zelf bij de A-ploeg present. Hij speelde er twee matchen in onze hoogste voetbalklasse (tegen Gent en Beveren). In 2017 maakte hij een transfer naar Knokke, waar hij dus niet meer wegging. Voor Pierre is de cirkel rond, dat zegt hij op de website van KVDO: "De cirkel is zo rond en ik kijk er naar uit om volgend seizoen na 12 jaar opnieuw aan te treden in het Batimont Solar Park.

Maar eerst wil ik in schoonheid afscheid nemen van Knokke"