Lommel heeft sinds 1 december niet meer verloren, maar ook Oostende doet het niet slecht op verplaatsing. Na elf minuten verovert Vinck slim de bal, stuurt hij Hartwig weg op rechts en brengt dan ook nog de Lommelse verdediging in de war. Daardoor kan Mo Berte simpel binnenduwen: 0-1 voor Oostende.

Lommel reageert met een vrije trap. Bossin heeft geen moeite met de flauwe kopbal, al claimt de thuisploeg wel dat de bal over de lijn is geweest. Oostende doet flink mee: een goede combinatie van Wylin en Henderson op de rechterflank. Berte staat moederziel alleen en had hier veel meer mee moeten doen. Dat beseft hij zelf ook wel. De 0-1 voorsprong zal KVO in de tweede helft moeten verdedigen.

En dat doen de kustjongens met verve. Lommel heeft het meeste balbezit, maar dreiging zit er niet echt in. Het blijft 0-1, een verdiende zege van KVO, dat eindelijk weer eens kan ademhalen.