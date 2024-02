De Kerels waren net voorbij het halfuur op achtervolgen aangewezen: aanvoerder Rob Schoofs loodste Bill Antonio door de buitenspelval. De Zimbabwaan faalde oog in oog met Tom Vandenberghe niet en schoof het leer tegen de touwen. De West-Vlamingen ontsnapten aan een dubbele achterstand toen Geoffrey Hairemans de bal in de 38e minuut tegen de dwarsligger ramde. De beslissing viel pas in de slotfase: Vandenberghe flaterde door een scherpe voorzet van Patrick Pflucke over de eigen doellijn te duwen en de pas ingevallen Bilal Bafdili zag zijn gedevieerd schot via de binnenkant van de paal binnenvallen.

Kortrijk sluit de rangen, op de zestiende en laatste plaats, met achttien punten. Met nog drie speeldagen voor de boeg in het reguliere luik van de competitie en een achterstand van acht punten op nummer twaalf OH Leuven zijn de Relegation Play-offs mathematisch bijna een feit.