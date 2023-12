Het Refereeing Department liet zondagavond al weten dat het doelpunt van Thiago geldig was. De VAR had tussenbeide moeten komen toen het doelpunt werd afgekeurd maar door een menselijke fout bij de VAR bleef het doelpunt ten onrechte afgekeurd.

"De VAR kijkt elk doelpunt na, in dit geval is hij heel snel overgegaan tot het volgen van de beslissing op het veld en zo is het proces eigenlijk niet volledig gevolgd. Er werd geen buitenspellijn getrokken en daardoor is er een verkeerde beslissing genomen", aldus Forde.