KV Kortrijk kon vorig seizoen nipt de degradatie ontlopen, mede dankzij coach Freyr Alexandersson. De spelerskern van KVK is nog verre van volledig, al zijn er met Huygevelde, Ferry en Dewaele wel al drie transfers bekendgemaakt.

Gilles Dewaele keert terug naar het oude nest en is daar tevreden mee: "Het moment dat ik weer naar Kortrijk kon, heb ik geen seconde getwijfeld. Ook niet nadat ze op het nippertje de degradatie vermeden hebben. Het was inderdaad een moeilijk seizoen vorig jaar, maar ze zijn in 1A gebleven en dat is het belangrijkste. Nu starten we met een schone lei en nu kijken we naar de toekomst."

White Star Lauwe speelt opnieuw nationaal voetbal. Daar is het huiswerk wel al af. "De transfers zijn eigenlijk al van rond december af, omdat we de bedoeling hadden om een reeks hoger te spelen en dat is gelukt", zegt Stefaan Tanghe, sportief manager bij Lauwe. "De ambitie is om dit jaar hopelijk een rustig seizoen te draaien."