De Harelbekenaar genoot een groot deel van zijn opleiding bij AA Gent en maakte in 2023 zijn debuut in het A-elftal. In de tweede helft van afgelopen seizoen was de centrale verdediger op uitleenbasis actief bij US Dunkerque in de Franse Ligue 2, waar hij vrijwel alle wedstrijden speelde.

Kortrijk verloor afgelopen weekend zijn opener in de Jupiler Pro League met 0-1 tegen AA Gent. Op de tweede speeldag, komende zondag, maakt het team van Freyr Alexandersson de verplaatsing naar Cercle Brugge.