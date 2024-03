Kortrijk was al veroordeeld tot de play-downs en kon alleen maar punten sprokkelen voor die cruciale wedstrijden. Freyr Alexandersson koos dan ook voor Fossum en Alebiosu in de plaats van voor Mehssatou en Afolabi.

De landskampioen wilde het laken meteen naar zich toetrekken en kwam na zes minuten ei zo na op voorsprong. Een Antwerpse corner bleef in het Kortrijkse strafschopgebied hangen, waarna Ilenikhena met de scheen ver naast knalde. Nadat de aanvalsgolven van Antwerp wat gaan liggen waren, kwamen de West-Vlamingen opnieuw in de wedstrijd, maar kansen leverde dat niet op.



Antwerp was minder prominent gaan aanvallen, maar na een combinatie over verschillende stationnetjes stond het wel verdiend 0-1. Via Ondrejka en Ejuke kwam de bal bij Ilenikhena, die in het dak van het doel binnenknalde.

In de tweede helft mocht de thuisploeg naar de eigen spionkop spelen, maar daar was weinig van te merken. Antwerp deelde de lakens uit, Kortrijk stond erbij en keek ernaar. Toby Alderweireld kopte een zoveelste corner op de lat, Ondrejka zag een tweede treffer afgekeurd worden door handspel.

Met 51 punten wipt Antwerp voorlopig over Club Brugge naar plek drie, Kortrijk behoudt de rode lantaarn.