Kortrijk keek al vroeg tegen een achterstand aan, maar herstelde dat nog voor rust. Dankzij goals van Denes en Hurtevent nam KVK de leiding. Toen Anderlecht in minuut 81 gelijkmaakte, dreigde even puntenverlies, maar aanvoerder Dejaeghere zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong. In de toegevoegde tijd liep de score nog uit tot 5-2. Met deze overwinning blijft KV Kortrijk tweede in het klassement, op zes punten van leider Beveren en met negen punten voorsprong op nummer drie Beerschot. De Kerels blijven zo op koers voor rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League.

