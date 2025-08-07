Aanmelden
KV Kort­rijk plaatst zich mak­ke­lijk voor vol­gen­de ron­de Cro­ky Cup

KV Kortrijk

Archief KV Kortrijk

Vrijdagavond zijn de eerste wedstrijden in de zesde ronde (1/32e finales) van de Beker van België afgewerkt. In deze fase kwamen de clubs uit de Challenger Pro League ook in actie. KV Kortrijk won makkelijk van SK Londerzeel (tweede nationale). 

KV Kortrijk nam het op tegen tweedenationaler SK Londerzeel en sloot de wedstrijd af met een logische 3-0-overwinning. Jellert Van Landschoot (31.), Mouhamed Gueye (42.) en Sixtus Ogbuehi (58.) verzorgden de doelpunten voor de Kerels.

Kortrijk plaatste zich zo rechtstreeks voor de zestiende finales. Daar maken ook de eersteklassers hun opwachting. De loting vindt plaats na het afronden van deze fase. Zondagmiddag om 16u wordt de laatste wedstrijd in deze ronde gespeeld.

Belga
KV Kortrijk

