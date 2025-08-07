KV Kortrijk nam het op tegen tweedenationaler SK Londerzeel en sloot de wedstrijd af met een logische 3-0-overwinning. Jellert Van Landschoot (31.), Mouhamed Gueye (42.) en Sixtus Ogbuehi (58.) verzorgden de doelpunten voor de Kerels.

Kortrijk plaatste zich zo rechtstreeks voor de zestiende finales. Daar maken ook de eersteklassers hun opwachting. De loting vindt plaats na het afronden van deze fase. Zondagmiddag om 16u wordt de laatste wedstrijd in deze ronde gespeeld.