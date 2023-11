De eerste aanval van KVK was meteen raak. Mighten zette zich door op links. Via een RWDM-verdediger kwam de bal bij Ojo die in de verste hoek binnenschoof: 0-1.

RWDM reageerde door ook meteen te scoren. Reine-Adelaide zwiepte de bal tot bij Camara die Vandenberghe overhoeks nam. 1-1 en alles te herdoen.

Nog voor de rust had Davies de 1-2 aan de voet maar hij werkte naast. RWDM flirtte nog enkele keren met de buitenspelval. Vandenberghe stond nog pal op een schot van Sanchez. 1-1 halfweg.