Kortrijk had absoluut een overwinning nodig en toonde zich meteen in de openingsfase in het Edmond Machtensstadion. Linksachter Nayel Mehssatou glipte na een kwartier door de buitenspelval en knalde raak in de verste hoek, 0-1. RWDM was even van slag en had niet meteen een reactie in huis. Kortrijk kroop intussen in een egelstelling, maar bleef loeren op een mogelijkheid. Thierry Ambrose en Isaak Davies misten het doelkader.

RWDM leek meteen na rust op gelijke hoogte te komen. Carlos Alberto trof fraai raak, maar raakte de bal voor zijn schot met de hand. De treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd. RWDM bleef de hele tweede helft druk zetten. De bezoekers bouwden echter een muur rond het doel van Lucas Pirard. Mickaël Biron trapte de grootste kans van de thuisploeg op de Kortrijk-doelman. De West-Vlamingen vochten zich met het mes tussen de tanden naar een belangrijke driepunter. Eindstand: 0-1.