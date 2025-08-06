KV Kortrijk mist zijn start niet en opent seizoen met 1 – 3 overwinning tegen RSCA Futures
KV Kortrijk is het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League begonnen met een 1-3-overwinning op bezoek bij RSCA Futures. De Kerels, die afgelopen seizoen degradeerden naar het tweede niveau, kwamen op achterstand, maar knokten zich terug in de wedstrijd en graaiden uiteindelijk toch nog de drie punten mee naar Kortrijk.
Ibrahim Kanate. opende na een dik kwartier voetballen de score voor de paars-witte beloften. De thuisploeg leek met deze krappe voorsprong de kleedkamer in te duiken, maar Thierry Ambrose bracht de bezoekers op slag van rust langszij vanop de stip.
Na de pauze draaide Kortrijk de rollen helemaal om met dank aan twee vroege goals van Jellert Van Landschoot en opnieuw Ambrose.
700 KV Kortrijk-fans maakten de verplaatsing.
Belga