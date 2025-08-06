KV Kortrijk is het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League begonnen met een 1-3-overwinning op bezoek bij RSCA Futures. De Kerels, die afgelopen seizoen degradeerden naar het tweede niveau, kwamen op achterstand, maar knokten zich terug in de wedstrijd en graaiden uiteindelijk toch nog de drie punten mee naar Kortrijk.