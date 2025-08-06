25°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

KV Kort­rijk mist zijn start niet en opent sei­zoen met 1 – 3 over­win­ning tegen RSCA Futures

KVK RSCA
KV Kortrijk is het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League begonnen met een 1-3-overwinning op bezoek bij RSCA Futures. De Kerels, die afgelopen seizoen degradeerden naar het tweede niveau, kwamen op achterstand, maar knokten zich terug in de wedstrijd en graaiden uiteindelijk toch nog de drie punten mee naar Kortrijk.

Ibrahim Kanate.  opende na een dik kwartier voetballen de score voor de paars-witte beloften. De thuisploeg leek met deze krappe voorsprong de kleedkamer in te duiken, maar Thierry Ambrose bracht de bezoekers op slag van rust langszij vanop de stip.
Na de pauze draaide Kortrijk de rollen helemaal om met dank aan twee vroege goals van Jellert Van Landschoot en opnieuw Ambrose. 

700 KV Kortrijk-fans maakten de verplaatsing. 

Belga

Meest gelezen

462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n
Sport

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Kvk traint
Sport

Trainer KVK heeft vertrouwen in huidige kern, maar "versterking is nodig"
Emma1
Sport

Amerikaanse supporters sluiten Meesseman meteen in hun hart: ”Emma, Emma, Emma!”

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden