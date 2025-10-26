13°C
Kortrijk

KV Kort­rijk loopt uit op Beerschot

KV Kortrijk moest het deze namiddag opnemen tegen Beerschot. Kortrijk wil het verschil met leider Beveren niet verder laten oplopen. Met een verplaatsing naar het Kiel op bezoek bij Beerschot, de derde in de stand, was dat absoluut niet zo vanzelfsprekend.

Veel beter kan de wedstrijd niet beginnen voor de Kerels. Kortrijk krijgt al meteen een hoekschop. We zijn amper vier minuten ver. Hens vindt Kohon voor doel en de jonge Fransman kopt tussen drie verdedigers de 0-1 binnen.  Beerschot kan amper dreigen. Kortrijk leidt bij de rust verdiend met 0-1.

We zijn halfweg de tweede helft. Hens neemt een vrije trap vanop een onmogelijke afstand. Maar Kortrijk heeft geluk dat de bal blijft haperen en dat Osifo op de juiste plaats staat, 0-2, de boeken kunnen dan al dicht.

In de laatste minuut van de blessuretijd krijgt Kortrijk toch nog een goal te slikken. Mbe Soh zorgt voor de eerredder, maar de drie punten zijn voor de West-Vlamingen.

In de stand blijft Kortrijk tweede, op zes punten van Beveren, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld.

Jeroen Sap

Jeroen Sap
Louis Maes

Louis Maes
KV Kortrijk

