Veel beter kan de wedstrijd niet beginnen voor de Kerels. Kortrijk krijgt al meteen een hoekschop. We zijn amper vier minuten ver. Hens vindt Kohon voor doel en de jonge Fransman kopt tussen drie verdedigers de 0-1 binnen. Beerschot kan amper dreigen. Kortrijk leidt bij de rust verdiend met 0-1.

We zijn halfweg de tweede helft. Hens neemt een vrije trap vanop een onmogelijke afstand. Maar Kortrijk heeft geluk dat de bal blijft haperen en dat Osifo op de juiste plaats staat, 0-2, de boeken kunnen dan al dicht.



In de laatste minuut van de blessuretijd krijgt Kortrijk toch nog een goal te slikken. Mbe Soh zorgt voor de eerredder, maar de drie punten zijn voor de West-Vlamingen.

In de stand blijft Kortrijk tweede, op zes punten van Beveren, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld.

