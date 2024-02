Zaterdagnamiddag speelt Standard om 16u op Sclessin een zespuntenmatch tegen OH Leuven. Beide teams dreigen onderin in de gevarenzone terecht te komen. Met 25 punten is Standard 11e, OHL en Charleroi volgen op één punt. De Luikenaars hopen een eerste zege te boeken sinds de thuismatch van 25 november tegen Genk (1-0), de Leuvenaars zijn de jongste vijf competitiematchen ongeslagen.

Leider Union ontvangt zaterdagavond Westerlo, dat onder Rik De Mil een nieuw elan vond maar op de vorige speeldag een 0-3 nederlaag incasseerde tegen OH Leuven. De koploper verloor woensdag in de heenmatch van de halve finale van de Croky Cup met 2-1 van Club Brugge, maar het Brusselse doelpunt in de 94e minuut was uiteindelijk toch een opsteker.

In het Jan Breydelstadion wil Club Brugge zich zaterdagavond (20u45) tegen Eupen herpakken na de 2-1 nederlaag van zondag tegen Antwerp, waardoor er een einde kwam aan een ongeslagen reeks van 15 matchen.